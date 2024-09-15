Uşak'ta trafik kazası: 1 Kişi hayatını kaybetti
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Uşak'ta iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Olay sonrası Uşak-Afyonkarahisar yolunda yoğunluk yaşandı.
Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.
AA
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