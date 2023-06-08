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Uşak'ta zehirlenme vakası: Bakanlıktan açıklama geldi

Uşak'ta zehirlenme vakası: Bakanlıktan açıklama geldi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Uşak'taki gıda zehirlenmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uşak'taki Kadın Konukevi'nde hizmet alan 5 kadın ve Çocuk Evleri Sitesi'nde hizmet alan 15 çocuğun, yedikleri öğle yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye götürüldüğünü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Bakanlıktan, Uşak'taki Kadın Konukevi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşanan gıda zehirlenmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kadın Konukevi'nde hizmet alan 5 kadın ve Çocuk Evleri Sitesi'nde hizmet alan 15 çocuk aynı yemek firmasından alınan mamul yemekten yedikleri öğle yemeği sonucu bu akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi teşhisi ile hastaneye götürülmüştür. Hastanede serum takılarak ilk müdahalesi yapılan kadın ve çocukların hayati tehlikeleri bulunmamakta olup tedavisi tamamlananlar taburcu edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin öğle yemeği menüsünden tahlil için numune almak üzere kuruluşa yönlendirildiği belirtilen açıklamada, Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kadın ve çocukların durumunun yakından takip edildiği kaydedildi.

Etiketler acil uşak zehirlenme
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