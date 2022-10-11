  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. USK'den çiğ süt fiyatı açıklaması: 14 Ekim'den itibaren geçerli olacak

USK'den çiğ süt fiyatı açıklaması: 14 Ekim'den itibaren geçerli olacak

USK'den çiğ süt fiyatı açıklaması: 14 Ekim'den itibaren geçerli olacak

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatını üreticinin eline 8,50 lira geçecek şekilde belirledi. Söz konusu fiyat tarifesinin 14 Ekim tarihi itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının, 14 Ekim itibarıyla üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.

Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruda, "14 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Duyuruda, üretici tarafından karşılandığı takdirde, soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği de kaydedildi.

BAKAN KİRİŞCİ'DEN ÇİĞ SÜT DESTEĞİ AÇIKLAMASI:
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Çiğ süt destek primi 2,5 kat arttırıldı. Ekim, Kasım, Aralık'ta litre başı 50 kuruş ödenecek. Çiğ süt destekleme primi ile birlikte üreticinin eline 9 TL geçecek. 14 Ekim'den itibaren çiğ süt fiyatı üreticinin eline 8,5 TL geçecek şekilde belirlendi." dedi.

Etiketler süt süt konseyi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Soylu'dan soru soran FOX muhabirine ''Canım benim''li yanıt
Kredi çekecekler dikkat! Faiz oranlarında rüzgar terse döndü
Dolar yine zirvede, altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü
Bakan Varank'tan TOGG'un fiyatı için iddialı açıklama
Bakanlık tek tek yanıt verdi! İşte 16 soruda arsa ve işyeri projesi
Mustafa Sarıgül canlı yayında Beyaz TV sunucusu azarladı
İki tünel hizmete açıldı: 50 dakikalık yol, 5 dakikaya düşecek
Cenaze aracında uyuşturucu taşıyan zanlıların ifadeleri ortaya çıktı
Şehirden ormana kaçtı... Ünlü şarkıcı kendini doğaya attı
Kadıköy'deki patlamada şüpheler doğru çıktı! Ölen kişinin kimliği belli oldu