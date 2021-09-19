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Üsküdar'da korku dolu anlar: Çırpınışları gören sahile koştu

İstanbul Üsküdar'da denizde çırpınan kadını gören bir genç, düşünmeden denize atlarken diğer vatandaşlarda kadının kurtarılması için seferber oldu.

Olay, Salacak sahili, Kuşkonmaz Camii yakınlarında dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre çevrede bulunanlar denizde bir kadının çırpındığını görünce, kadına yardım etmek için harekete geçtiler. Bu sırada seyyar satıcılık yapan Umut Kiremit, kadını kurtarmak için düşünmeden kıyafetleri ile denize atladı. Bir başka esnafın da denize atlaması ile genç kadın önce kıyıya doğru yaklaştırıldı. Sahilde bekleyen çok sayıda vatandaş ise kadını denizden çıkardı. Suriyeli olduğu öğrenilen kadın, olay yerine gelen ambulans ile Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, yaşanan olay çevredeki bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.

"BİZ İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK"
Olay sırasında hiç düşünmeden denize atlayarak kadını kurtaran Umut Kiremit, "Bir bayanı denizde gördük. Herhalde sorunlarından dolayı atlamış. Biz de insanlık görevimizi yaptık. Kadını kurtardık. Arkadaşımızla birlikte kadını denizden kaldırdık. Sonra kıyıdakiler yukarı çektiler. Bir hayli su yutmuş. Sonra ambulans geldi. Kadını hastaneye götürdüler" şeklinde konuştu.

Olayı gören Şükrü Kükrer ise, "Hanımefendi bir anda denize atladı. Yoldan geçen bir balıkçı ile esnaf bir arkadaş var, o da atladı. Elinden gelen müdahaleyi yaptılar, kurtardılar" dedi.

Etiketler Üsküdar kadın
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