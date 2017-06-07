Türkiye'den flaş Katar hamlesi !
Türkiye'den flaş Katar hamlesi !
Ünlü gazeteden sevindiren çağrı ! ''Türkiye'ye gidin...''
Ünlü gazeteden sevindiren çağrı ! ''Türkiye'ye gidin...''
TFF 1. Lig maçları artık bu kanalda !
TFF 1. Lig maçları artık bu kanalda !
İncirlik Üssü'nde dikkat çeken hareketlilik
İncirlik Üssü'nde dikkat çeken hareketlilik
Erdoğan, Gül ve Akar Kayseri'deki iftarda buluşacak
Erdoğan, Gül ve Akar Kayseri'deki iftarda buluşacak
116 askeri taşıyan uçak radardan kayboldu
116 askeri taşıyan uçak radardan kayboldu
Hastanede silah sesleri ! Müdür vuruldu
Hastanede silah sesleri ! Müdür vuruldu
Türkiye ile Rusya S-400 konusunda anlaştı
Türkiye ile Rusya S-400 konusunda anlaştı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 07 Haziran 2017 16:52

Üst geçidi yıktırdı ! Nedeni ise...

Kocaeli'nde ''evimin içi görünüyor'' diye şikayetçi olan bir adam açtığı dava sonucu üst geçidi yıktırdı.

Üst geçidi yıktırdı ! Nedeni ise...
A+ A-

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ‘Evimin içi görünüyor’ diye şikayetçi olan bir kişinin açtığı dava sonucu yıkım kararı kesinleşen üst geçidi kullanan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

"Evimin içi görünüyor" diyerek üst geçidi yıktırdı

Körfez Yeni Yalı ve Barbaros Mahallesini birbirine bağlayan kesime 2012 yılında karayolları tarafından yaptırılan ve davalık olan üst geçit için alınan yıkım kararı yüksek mahkeme tarafından onaylandı. Üst geçidin hemen yanındaki 3 katlı binada oturan S.T. adlı kadının ‘Evimin içi görünüyor’ şikayetiyle açılan davada Kocaeli 2. İdare Mahkemesi yıkım kararı almıştı. Yüksek mahkemeye taşınan kararın onaylanmasının ardından ise yıkım kararı kesinleşti. Alınan yıkım kararı ile her gün kullandıkları üst geçidin yıkılacağını öğrenen vatandaşlar ise duruma tepki gösterdiler.

Her gün üst geçitten karşıya geçtiğini söyleyen Ayten Tombuloğlu adlı çevre sakini, “Buradan geçenler nasıl geçecek? Evin içi neden gözüksün? Duvarlar var, ağaçlar gözüküyor sadece. Burası yıkılırsa daha ileriye durağa yürüyeceğiz, oradan geçeceğiz” dedi.

Yıkımın mahalle halkı açısından iyi olmayacağını söyleyen Metin Subaşı ise, “Burada alt geçit ve üst geçit de yok başka. Buradan insanlar yoldan karşıya geçerken birisine araba vursa ne olacak. Buradan günde binlerce kişi geçiyor. Bu yolda 1980-90 arasında çok ölen oldu. Üst geçit yapıldıktan sonra burada kazalar sıfıra düştü” diye konuştu.

Davayı açan bina sakinleri ise kameralara konuşmak istemediklerini, mahkemenin kararının mağduriyetlerini gidereceğini ifade ettiler.

karar , üst geçit , kocaeli , yıkım , mahkeme