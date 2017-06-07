Üst geçidi yıktırdı ! Nedeni ise...

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ‘Evimin içi görünüyor’ diye şikayetçi olan bir kişinin açtığı dava sonucu yıkım kararı kesinleşen üst geçidi kullanan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

"Evimin içi görünüyor" diyerek üst geçidi yıktırdı

Körfez Yeni Yalı ve Barbaros Mahallesini birbirine bağlayan kesime 2012 yılında karayolları tarafından yaptırılan ve davalık olan üst geçit için alınan yıkım kararı yüksek mahkeme tarafından onaylandı. Üst geçidin hemen yanındaki 3 katlı binada oturan S.T. adlı kadının ‘Evimin içi görünüyor’ şikayetiyle açılan davada Kocaeli 2. İdare Mahkemesi yıkım kararı almıştı. Yüksek mahkemeye taşınan kararın onaylanmasının ardından ise yıkım kararı kesinleşti. Alınan yıkım kararı ile her gün kullandıkları üst geçidin yıkılacağını öğrenen vatandaşlar ise duruma tepki gösterdiler.

Her gün üst geçitten karşıya geçtiğini söyleyen Ayten Tombuloğlu adlı çevre sakini, “Buradan geçenler nasıl geçecek? Evin içi neden gözüksün? Duvarlar var, ağaçlar gözüküyor sadece. Burası yıkılırsa daha ileriye durağa yürüyeceğiz, oradan geçeceğiz” dedi.

Yıkımın mahalle halkı açısından iyi olmayacağını söyleyen Metin Subaşı ise, “Burada alt geçit ve üst geçit de yok başka. Buradan insanlar yoldan karşıya geçerken birisine araba vursa ne olacak. Buradan günde binlerce kişi geçiyor. Bu yolda 1980-90 arasında çok ölen oldu. Üst geçit yapıldıktan sonra burada kazalar sıfıra düştü” diye konuştu.

Davayı açan bina sakinleri ise kameralara konuşmak istemediklerini, mahkemenin kararının mağduriyetlerini gidereceğini ifade ettiler.