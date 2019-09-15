Usta gazeteci Nahit Duru'ya veda

Usta gazeteci Nahit Duru, akciğer yetmezliği ve kalp krizi sebebiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Duayen gazeteci Duru için Ankara Gazeteciler Cemiyeti önünde sevenleri tarafından tören düzenlendi. Burada konuşma yapan eşi kendilerine böyle bir miras bıraktığı için kendisine teşekkür etti. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da Nahit Duru ile 30 yıl önce tanıştıklarını, 30 yıl önce başlayan dostluklarının hiçbir zaman bitmediği aktardı. Yanardağ, Duru’nun hasta olmasına rağmen özellikle 12 Eylül faşist darbesinin tartışıldığı İsmail Dükel’in sunduğu Kulis programına özellikle katıldığını belirtti. Amacının 12 Eylül dönemindeki faşist uygulamaları anlatmak olduğuna dikkat çekti. Yine gazeteci arkadaşları da yaptıkları konuşmalarda Nahit Duru’nun haberciliği, gazeteciliği ve dürüstlüğüne vurgular yaptı.

Duru’nun ailesi, sevenleri ve meslektaşları tarafından Ankara Gazeteciler Cemiyeti önünde düzenlenen törenin ardından, Ankara Kocatepe Cami’nde cenaze namazı kılındı. Duru’nun naaşı cenaze namazının kılınmasının ardından Karşıyaka kabristanlığına defnedildi. Cenaze töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin kurmaylarından Levent Gök, Ankara il başkanı Rıfkı Güvener, gazeteci Fatih Güllapoğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen katıldı.

Duru, bir süredir Ankara’da, KOAH ve kalp tedavisi görüyordu. Son dönemde Tele 1 Yayın Kurulu Üyesi, ABC Gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi olarak görev yaptı. Duru, rahatsızlığına rağmen 12 Eylül darbesinin konuşulduğu “Kulis” programına katılmış ve darbe dönemine dair tanıklıklarını anlatmıştı. Programdan sonra geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan duayen gazeteci, 13 Eylül akşamı yaşamını yitirdi.

NAHİT DURU KİMDİR?

Nahit Duru, 1945’te Samsun’da doğdu. İlkokulu Samsun’da, ortaokulu Sivas’ta okudu. Liseye İstanbul’da başladı. 1964’te Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. İlk olarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. Bir yıl sonra iktisat fakültesine geçti. İktisat fakültesinde bir yıl öğrenim gördü. Sonra ayrılıp dil, tarih ve coğrafya fakültesinde tiyatro bölümüne geçti. Bir yıl sonra oradan da ayrıldı ve özel gazetecilik halkla ilişkiler yüksek okulundan mezun oldu.

Gazeteciliğe 1966 Ulus Gazetesi’nde başladı. Barış, Ankara Telgraf ve Hürriyet gazetelerinde muhabirlik yaptı. Toplum ve Yedi Gün dergileri ile Politika, Flaş ve Dünya gazetelerinde görev aldı. Parlamento muhabirliği yaptı. 1980 sonrası Arayış Dergisi’nin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Ardından Türk Haberler Ajansı’na girdi. 1994’te Best FM’de genel koordinatörlük görevini yürüttü.

Nahit Duru, aynı zamanda 1980 dönemini anlatan “Arayış” isimli bir kitap yazdı. Duru, kitabında, Ecevit’in özel notlarıyla, 12 Eylül darbesinin henüz birinci yılında, çok zor koşullar altında verilen demokrasi ve basın özgürlüğü mücadelesini anlatıyor.

Usta gazeteci son olarak ABC Gazetesi’nde yazılarının yayımlanmasının yanı sıra, Tele 1 Yayın Kurulu Üyeliği ve ABC Gazetesi Ankara temsilciliği görevini yürütüyordu.

Duru, rahatsızlığına rağmen 12 Eylül darbesinin konuşulduğu “Kulis” programına katılmış ve darbe dönemine dair tanıklıklarını anlatmıştı. Programdan sonra geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan duayen gazeteci, 13 Eylül akşamı yaşamını yitirdi.