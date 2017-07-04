Usta oyuncu Hakan Balamir hayatını kaybetti

KOAH hastalığıyla mücadele eden oyuncu Hakan Balamir, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti.

HAKAN BALAMİR KİMDİR?

Türk Sinemasının önemli isimlerinden biriisi olan Hakan Balamir, 1946 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Babasının subay olması dolayısıyla tayinlerle birçok il gezmiştir. Çocukluğu babasının görev yaptığı Giresun'da geçmiştir. İlkokula Sivas, Ziya Gökalp ilkokulunda başlamış, ikinci sınıftan sonra İstanbul'da devam etmiştir. Ortaokulu Ankara'da okuyan Balamir, Lise 2.sınıftan sonra İstanbul'a yeniden dönmüş, liseyi bitirdikten sonra gazetecilik okumuş ama bu mesleği hiç yapmamıştır.



O dönemlerde anne babası boşanan Hakan Balamir'in ilk para kazandığı iş, Ankara'da gazinolarda sahne alan sanatçıların afişleri İstanbul'da bastırıp asılması işi oldu. Daha sonra "Ses" dergisinin yaptığı yarışmaya katıldı. Yarışmada dereceye giremese de "Bir Aşk Bin Ölüm" filminde oynaması için teklif geldi.

Hakan Balamir, 1972 yılında "Bir Aşk Bin Ölüm" adlı film ile sinema oyunculuğuna başladı. 1974 yılında başrolde oynadığı "Yunus Emre" adlı sinema filmindeki rolü ile 11. Antalya Film Şenliği En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

1973 yılında "Mahpus" filminde başrolde Türkan Şoray ile birlikte oynadı. 1975 yılında Yaşar Kemal'in aynı adlı romanından uyarlanan senaryosu Ömer Lütfi Akad, Duygu Sağıroğlu, Memduh Ün'den ve yapımcılığı ile yönetmenliği Memduh Ün'den olan "Ağrı Dağı Efsanesi" adlı filmde Fatma Girik ve Hayati Hamzaoğlu ile birlikte oynadı.

1977 yılının sonunda İngiltere'ye giderek Londra'da sinema okulunda okudu. 1980 yılına kadar Londra'da kaldı.

Hakan Balamir, 1982 yılında Şişli'de butik açtı. Çocuk elbiseleri imalatına girdi.

1982 yılında senaryosu Selim İleri'den, müziklerini Attila Özdemiroğlu'nun yaptığı Yönetmeni Ömer Kavur olan "Göl" filminde Müjde Ar ve Talat Bulut ile birlikte oynadı.

Sinema oyuncuları derneği'ni kurarak başkanlığını yaptı. Hakan Balamir, 1985 yılında "Hakan Film şirketi" adı ile şirketini kurup yapımcılığa başladı.

1985 yılında yapımcılığını kendisinin yaptığı ve yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı "14 Numara" adlı sinema filmindeki "arap" karakteri ile 22. Antalya Film Şenliği - En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Hakan Balamir, filmde Serpil Çakmaklı, Bülent Bilgiç, Keriman Ulusoy, Nilüfer Aydan ile birlikte oynamıştır.

Muzaffer İzgü'nün aynı adlı eserinin 1986 yılında yapımcılığını Hakan Balamir'in üstlendiği, yönetmenliğini Bilge Olgaç'ın yaptığı "Üç Halka 25" filminde Hülya Avşar, Hüseyin Peyda, Tuncer Necmioğlu, Güzin Özipek ile birlikte oynadı.

1987 yılında Sabahattin Ali'nin aynı isimli hikâyesinden esinlenilerek Ayşe Şasa tarafından senaryolaştırılan "Gramofon Avrat" sinema filminin yönetmenliğini Yusuf Kurçenli yaparken filmde Türkan Şoray, Hakan Balamir, Emin And, Güzin Özipek, Menderes Samancılar, Ferda Ferdağ oynamıştır.