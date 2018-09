Usta oyuncu hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyuncu Burt Reynolds, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Burt Reynolds 82 yaşında hayatını kaybettiği. Burt Reynolds, Deliverance 'da Lewis Medlock, The Longest Yard'da Paul Crewe, Smokey and the Bandit'de Bo 'Bandit' Darville, The Cannonball Run 'da J.J. McClure ve Boogie Nights filminde Jack Horner rolleriyle hafızalarda yer etmişti.

BURT REYNOLDS KİMDİR?

Burt Reynolds, 11 Şubat 1936 tarihinde ABD, Georgia, Waycross'de Fern H. (Miller) ve Burton Milo Reynolds çiftinin oğlu olarak doğdu. Tam adı Burton Leon Reynolds Jr.'dır. Palm Beach Lisesinden 1954 yılında mezun oldu. Üniversite için Florida'ya taşındı, futbol bursuyla Florida State Üniversitesinde iki sene okudu. Sakatlanınca 1958 yılında futbolu ve okulu bırakarak sinema oyuncusu olmak için New York'a gitti.

1955 yılında "Gunsmoke" adlı televizyon dizisinde oynamaya başladı. Ardından 1959yılında"Riverboat", 1966yılında Dedektif Teğmen John Hawk rolünü oynadığı "Hawk" adlı dizide rol aldı.

Reynolds, Deliverance 'da Lewis Medlock, The Longest Yard 'da Paul Crewe, Smokey and the Bandit 'de Bo 'Bandit' Darville, The Cannonball Run 'da J.J. McClure ve Boogie Nights filminde Jack Horner rolleriyle hafızalarda yer etti. 1990'dan fazla film ve 300'den fazla TV dizisi bölümünde göründü. 1978-1982 yılları arasında listelerde bir numara olmasını korudu.