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  3. 16 Ocak 2019 18:43

Usta sanatçı oyunun rengini belli etti ! O adaya oy verecek...

Usta şarkıcı Müşerref Akay, katıldığı bir televizyon programında seçimlerde hangi partiye oy vereceğini açıkladı.

Usta sanatçı oyunun rengini belli etti ! O adaya oy verecek...
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Usta sanatçı Müşerref Akay, katıldığı canlı yayında yerel seçimlerde Binali Yıldırım'ı desteklediğini söyleyerek "Ona kurban olayım, inşallah başkanımız olur." dedi.
 
Usta şarkıcı Müşerref Akay, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Canlı yayında Binali Yıldırım'ı desteklediğini söyleyen usta sanatçı "Ona kurban olayım" diyerek sevgisini gösterdi.

"BİNALİ YILDIRIM'I ÖPÜCÜK YOLLADI"

Programda geçtiğimiz sene hayatını kaybeden yakın dostu Nuray Hafiftaş'ın ölüm yıl dönümü için bir etkinlik düzenlemek istediğini açıklayan Müşerref Akay, etkinliğe Binali Yıldırım'ın da gelmesini istediğini söyledi. Akay, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı desteklediğini söyleyerek canlı yayında öpücük yolladı.

"BİNALİ YILDIRIM'I DESTEKLİYORUM"

Müşerref Akay "Etkinliğe inşallah Binalı Yıldırım gelir. Kurban olayım inşallah. Belediye başkanımız olsun bütün kalbimizle destekliyoruz. Her şeyi yapacağına da inanıyorum." dedi.

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