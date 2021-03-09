Usta sanatçı Rasim Öztekin'inin cenaze ayrıntıları belli oldu

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden usta sanatçı Rasim Öztekin, yarın Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Usta sanatçı Rasim Öztekin kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

62 yaşında hayata veda eden Öztekin'in kızı Pelin Öztekin yaptığı açıklamada, "Canım babam, ustam Rasim Öztekin'in cenazesi 10 Mart Çarşamba günü, saat 15.00'da Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak namaza müteakip, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir" dedi.

SON MESAJ

Öztekin'in uzun süredir birlikte çalıştığı yapımcı ve yönetmen Birol Güven, Twitter hesabından yaptığı açıklamada usta oyuncunun kendisine attığı son mesajı paylaştı.

Güven, "Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bana aşağıdaki mesajı ve şiiri göndermişti. Mekanın cennet olsun" dedi.