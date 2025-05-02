Usta sanatçı Yavuz Top hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden, bağlama sanatçısı Yavuz Top, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Kartal Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yavuz Top'un vefat haberini yakın dostu Sebahat Akkiraz sosyal medya hesabından duyurdu. Sebahat Akkiraz, yarın saat 11.00'de Yavuz Top için Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde program düzenleneceğini ve sanatçının Kartal Cemevi'ndeki cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedileceğini duyurdu.

BAKANLIKTAN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve yaşamını yitiren Türk halk müziğinin usta ismi Yavuz Top için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Türk halk müziğinin güçlü sesi, sazın ve sözün ustası Yavuz Top’un vefatını üzüntüyle öğrendik. Anadolu’nun ezgilerini kuşaktan kuşağa aktaran, kültürümüzü sahnelerde yaşatan değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. 2004 yılında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüze bağlı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu’ndan emekli olan sanatçımız hatırası ve eserleriyle daima yaşayacaktır" denildi.

DHA