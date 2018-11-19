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  3. 19 Kasım 2018 10:25

Usta yazar hayatını kaybetti

Gazeteci, yazar ve kadın hakları savunucusu Berat Günçıkan hayatını kaybetti.

Usta yazar hayatını kaybetti
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Günçıkan'ın cenazesi bugün ikindi namazını takiben Karacaahmet Mezarlığı içerisinde yer alan Şakirin Camii'nde kılınacak. Günçıkan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak. 

Güçıkan'ın ölüm haberini, CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından duyurdu. Yarkadaş, "Uzun yıllar Cumhuriyet'te görev yapan, kadın ve insan hakları haberlerinin ısrarlı takipçisi sevgili meslektaşım Berat Günçıkan'ı kaybettik. Günçıkan'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye yazdı.

Berat Günçıkan
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