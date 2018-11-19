Usta yazar hayatını kaybetti

Günçıkan'ın cenazesi bugün ikindi namazını takiben Karacaahmet Mezarlığı içerisinde yer alan Şakirin Camii'nde kılınacak. Günçıkan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.
Güçıkan'ın ölüm haberini, CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından duyurdu. Yarkadaş, "Uzun yıllar Cumhuriyet'te görev yapan, kadın ve insan hakları haberlerinin ısrarlı takipçisi sevgili meslektaşım Berat Günçıkan'ı kaybettik. Günçıkan'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye yazdı.