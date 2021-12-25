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Üstat Furkan Eroğlu Projelendirdi Oyuncu Sami Aksu Destekledi!

Üstat Furkan Eroğlu Projelendirdi Oyuncu Sami Aksu Destekledi!

Ülkemizin dünyadaki önemli temsilcilerinden marka, müzik camiasının üstadı Furkan Eroğlu yeni bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Sefirin Kızı dizisiyle sevilen ve Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu ile yakın arkadaşlığı bilinen ünlü oyuncu Sami Aksu ise ilk destekçilerden oldu.

Sokakta yaşayanlara yönelik proje için “Çeşitli sebeplerle evsiz kalmış, sokakta yaşayan, bazen sağlık problemleri bazen de erişim kabiliyetlerini kullanamamaları sebebiyle gerekli kurumlara başvuramayan ya da yardım isteyecek eylemlere geçmekte zorlanan insanlarımız için bizler aracılık edebiliriz.” diyen Furkan Eroğlu “Kimse Sokakta Kalmasın!” isimli projesini duyurdu.

Ülke genelindeki tüm resmi kurum ve kuruluşların il il listelendiği internet sitesi özel olarak destek vermek isteyen kişi ve kurumları da listeliyor. Destekçilere www.kimsesokaktakalmasin.com adresinden bilgi akışı sağlayan proje yoğun destek görüyor.

Duyurusuna “Bir telefon görüşmesi yaparak, bir evsize destek olabilirsiniz. Bunu yapabileceğimize tüm kalbimle inanıyorum.” sözleriyle devam eden Furkan Eroğlu, “Projenin hayata geçmesinde emeği geçen ekibimize ve projeyi yaşatacak tüm destekçilere teşekkürler... İyilik Yap, İyilik Yay!” diyerek sözlerini tamamladı.

Sefirin Kızı dizisiyle milyonların severek izlediği ünlü oyuncu Sami Aksu, Furkan Eroğlu’nun proje duyurusu ardından projeyi paylaşan ünlü isimler arasında yer aldı.

Ülkenin hemen her şehrinden destekçiler paylaşımda bulundu ve sosyal medya kullanıcıları tarafından Furkan Eroğlu için övgü dolu sözler kullanıldı.

 

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