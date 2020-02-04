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  3. 04 Şubat 2020 10:50

Üstü kirli diye çocuğu otobüsten attı, tepki gösteren yolcuyu darp etti

Bursa'da özel halk otobüsü şoförü, üstü ve ayakları kirli diye bir çocuğu azarlayarak otobüsten indirdi. Öfkeli şoför, çocuğu otobüsten indirmesine tepki gösteren yolcunun gırtlağını sıktı.

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Olay, Bursa’da özel bir halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üstü ve ayakkabıları kirli olan bir çocuk otobüse binmek istedi. Kartını okutan çocuk daha sonra içeri doğru yürüdüğü sırada, otobüs şoförü, ayaklarındaki çamurlar otobüse yayıldığı için sinirlenerek çocuğu aşağı indirdi. Durumu fark eden yolcular şoföre tepki göstermeye başladı. Bir yolcunun ise kaydettiği görüntülerde, otobüs şoförü bir yolcunun üzerine yürüdü. Yanında bir yakını daha olan şoför, yolcuyu darp etti, hızını alamayınca ise boğazını sıkarak boğmaya kalktı. O anları kayıt altına altına yolcu, sosyal medyada bunları yayınlayınca şoföre tepki yağdı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

İHA

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şoför , özel halk otobüsü , bursa
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