Usulsüz rapor isteği geri çevrilicne dehşet saçtı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir vatandaş, sağlık ocağına giderek rapor yazdırmak istedi. İsteğine olumsuz yanıt alan şahıs, iddialara göre iki hekimi darp ederken, kalbinde pil olan bir hekim ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 12.30 sularında Bayraklı 20 No'lu Aile Sağlık Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından sabıkalı olan Birkan Y., sağlık ocağına gelerek Dr. Mahide Anagara’dan kendisi için rapor yazmasını istedi. Anagara, bu isteğe olumsuz yanıt verince şahıs, sağlık ocağındakileri iddialara göre sözlü olarak tehdit etmeye başladı.

Ortalığı karıştırdı

Bu sırada Dr. Mahide Anagara, Dr. Alper Durmuş Sönmez’den yardım etmesini istedi. Sönmez de, şahsın rapor isteğine olumsuz yanıt verince ortalık karıştı. Birkan Y., odada bulunan bilgisayarın klavyesini söküp Anagara’ya fırlattıktan sonra odada bulunan Sönmez’i yumrukladı. Kavgayı duyan hastalar araya girerek olayların daha da büyümesine engel oldu.

Doktorun kalbinde pil vardı, fenalaşınca hastaneye kaldırıldı

Kalbinde pil olduğu öğrenilen Dr. Alper Durmuş Sönmez, darp edildikten sonra fenalaşınca Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından sağlık ocağına gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı. Darp edilen hekimler, Birkan Y.’den şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan fenalaşarak hastaneye kaldırılan Dr. Alper Durmuş Sönmez’in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hekim dehşet anlarını anlattı

Birkan Y. tarafından darp edildikten sonra fenalaşan Dr. Alper Durmuş Sönmez, dehşet anlarını anlattı. Sönmez, "Şahıs sahte rapor isteyince Mahide Hoca bunun mümkün olamayacağını söylemiş. Şahıs tehditler yağdırmaya başlayınca da hekim arkadaşımız beni çağırdı. Raporu alamayacağını anlayınca Mahide Hoca’ya klavye fırlattıktan sonra bana yumruk attık. O sırada başka bir hasta araya girerek kendini siper etti. Saldırmış olsa daha kötü olabilirdi" dedi.