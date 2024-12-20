Usulsüzlük yapan 7 özel eğitim kurumu süresiz kapatıldı

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde usulsüzlük yaptığı belirlenen 7 özel eğitim kurumu, Valilik kararıyla süresiz olarak kapatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 5580 sayılı ‘Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ kapsamında, kent genelinde devlet desteğiyle 22 bin 963 öğrencinin eğitim gördüğü 165 merkezde çeşitli denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 7 kurumun usulsüzlük yaptığı belirlendi. Kamera kayıtlarının da incelendiği denetimlerde, bazı kurumların eğitim vermediği halde devletten destek ödemesi aldığı belirlendi. İncelemelerin ardından 7 kurum, Valilik kararıyla süresiz kapatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, özel eğitim sektöründe şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak amacıyla denetimlerin süreceğini, usulsüzlük yapan hiçbir kuruma göz yumulmayacağını söyledi.

DHA