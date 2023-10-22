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Utanç davasında yarın karar bekleniyor

Utanç davasında yarın karar bekleniyor
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6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili davada yarın karar çıkması bekleniyor.

Hiranur Vakfı kurucusu Y.Z.G.'nin 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki K.İ. ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, K.İ. hakkında “Çocuğun cinsel istismarı" ve “Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Y.Z.G. ve anne F.G. hakkında da “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti. 30 Ocak’ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar vermişti. 

KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR

Y.Z.G. ve K.İ.’nin tutuklu, anne F.G.’nin tutuksuz yargılandığı davada 17 Temmuz’da görülen duruşma Y.Z.G.’nin avukatı istifa etmişti. 9 Ekim’de görülen duruşmada ise Y.Z.G.’nin yeni avukatı savunma yapmak için süre talep etmişti ve dava bu nedenle 23 Ekim’e ertelenmişti. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada yarın karar çıkması bekleniyor

DHA

Etiketler hiranur vaktı 6 yaşında evlendirme
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