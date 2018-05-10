Üvey kıza cinsel istismarda sanığın cezası belli oldu

Eskişehir’de eşinin önceki evliliğinden olan 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, mahkeme tarafından 15 yıl hapis ile cezalandırıldı.



1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Ramazan Karakaklık (41) ile mağdur yakınları ve avukatlar salonda hazır bulundu. Sanık Ramazan Karakaklık savunmasını yaparken kendisine kumpas kurulduğunu öne sürerek, “ Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” ifadelerini kullandı.

TCK’nın ilgili maddesi gereği suçun işleniş şekli ve kastının yoğunluğu göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, sanık Ramazan Karakaklık’ın ‘Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçundan 15 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

ŞİKAYET ÜZERİNE TUTUKLANMIŞTI

Eskişehir’de 2018 yılının Şubat ayında 11 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayet edilen Ramazan Karakaklık, 2 Şubat 2018’de tutuklanmıştı.