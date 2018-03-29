SON DAKİKA
2017 BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI
2017 büyüme rakamları açıklandı ! Beklentinin üzerinde
2017 büyüme rakamları açıklandı ! Beklentinin üzerinde
Dolar aldı başını gidiyor ! 4 TL'yi de aştı...
Dolar aldı başını gidiyor ! 4 TL'yi de aştı...
Yeni yağışlı hava bugün geliyor ! Haftasonu planı olanlar dikkat !
Yeni yağışlı hava bugün geliyor ! Haftasonu planı olanlar dikkat !
TSK'dan acı haber ! Afrin'de bir şehit daha verdik
TSK'dan acı haber ! Afrin'de bir şehit daha verdik
Türkiye'den sonra İtalya'da alarm: Pencerelerden uzak durun
Türkiye'den sonra İtalya'da alarm: Pencerelerden uzak durun
Caner Toygar hastaneye kaldırıldı ! Son mesajı dikkat çekti
Caner Toygar hastaneye kaldırıldı ! Son mesajı dikkat çekti
FETÖ'ye büyük operasyon: 600 polis katılıyor
FETÖ'ye büyük operasyon: 600 polis katılıyor
Trump o şirkete kafayı taktı Büyük zarar
Trump o şirkete kafayı taktı Büyük zarar
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 29 Mart 2018 10:23

Uyanık sürücüler İstanbul trafiğini alt üst etti !

TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde trafik yoğunluğundan kaçmaya çalışan sürücüler tersten yan yola girmeye çalıştı.

Uyanık sürücüler İstanbul trafiğini alt üst etti !
A+ A-

TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde trafik yoğunluğundan kaçmaya çalışan uyanık sürücülerin bazıları tersten, bazıları da geri geri gelerek yan yoldan gişelere girmeye çalıştı. Tır ve kamyonların olmak üzere birçok aracın kuralları hiçe saydıkları o anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi.

TEM Otoyolu Esenyurt Mevkii Akbatı Gişelerin bulunduğu yerde trafikten kaçmak isteyen uyanık sürücüler, tehlikeli bir yola başvurdu. Trafik tıkandığı için otoyolun tersine giderek trafiği tehlikeye düşüren tır, kamyon ve otomobil sürücüleri uyarı kornaları çalan diğer sürücülere aldırış etmeden tersten ilerlemeye başladı. Trafik akışını tehlikeye sokan sürücülerin bir hayli fazla olması görenleri şaşkına çevirdi. Tır sürücülerinin dahi geriye doğru gelmeye çalışması trafikte tehlikeli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Yan yoldan gişelere girmek için kural tanımayan sürücüler başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İHA

sürücü , trafik , istanbul
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM