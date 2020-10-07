Uyarılar peş peşe geliyor! İstanbul'da dolu ve kuvvetli yağış alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölgesi genelinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Yağışların, Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Yağışların, yarın saat 09.00'dan itibaren başlayarak, etkisini cuma günü 03.00'e kadar sürdürmesi bekleniyor.



AFAD'DAN KRİTİK UYARI

Meteoroloji'nin ardından bir uyarıda AFAD'dan geldi. AFAD’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yarın sabah saatlerinden itibaren, Marmara’da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kuzey Ege'de ise yerel dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.

İSTANBUL VALİSİ: TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından beklenen yağışla ilgili uyarıda bulundu. Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;



"Yarın sağanak yağışa dikkat. Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım."

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