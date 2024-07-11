Uyarılar peş peşe geliyor: İstanbul'da kuvvetli sağanak alarmı

Meteoroloji'nin ardından İstanbul Valiliği de kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği, bugün beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak için vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, kentte bugün yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtildi.

İstanbullulardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA