Uyarılar peş peşe geliyor: ''Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın''

AFAD, vatandaşların meteorolojik uyarıları takip ederek, uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları gerektiğini bildirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da akşam saatlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Yerlikaya, "Akşam saatlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım." dedi.



Ayrıca Vali Yerlikaya, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Kıymetli Sürücüler,



İkinci bir duyuruya kadar;#Trakya istikametinden #İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle İZİN VERİLMEYECEKTİR❗️



Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur.#ÖnceSağlıkÖnceGüven pic.twitter.com/XKIl65RmVT — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022

AVM'LERİN KAPANIŞ SAATİ ERKENE ÇEKİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM’ler bu akşam itibarıyla saat 19.30’da kapatılacaktır" açıklamasını yaptı.



AFAD'DAN UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle kapalı bulunan yolların açılması ve vatandaşlara yardım ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda çalışmaların devam ettiği belirtildi. Çalışmalarda toplam 72 bin 81 personel ile 33 bin 450 araç, makine ve teçhizatın görevlendirildiği belirtilerek, "Düzce, Bolu, Sakarya, Aksaray, Şanlıurfa, Erzincan ve Sivas’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 bin 750 vatandaşımız yurtlarda misafir edilmiştir. Yurt genelinde, 4 bin 603 kişinin mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır. 1340 sıcak yemek, 32 bin 95 içecek, 15 bin 480 kumanya ve 20 bin 680 ikramlık dağıtımı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önem taşımaktadır. Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi sunuyoruz" denildi.