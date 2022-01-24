  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da hayat felç! AVM'lerin kapanış saati erkene çekildi

Uyarılar peş peşe geliyor: ''Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın''

Uyarılar peş peşe geliyor: ''Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın''

AFAD, vatandaşların meteorolojik uyarıları takip ederek, uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları gerektiğini bildirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da akşam saatlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Yerlikaya, "Akşam saatlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım." dedi.

Ayrıca Vali Yerlikaya, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

AVM'LERİN KAPANIŞ SAATİ ERKENE ÇEKİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM’ler bu akşam itibarıyla saat 19.30’da kapatılacaktır" açıklamasını yaptı.

AFAD'DAN UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle kapalı bulunan yolların açılması ve vatandaşlara yardım ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda çalışmaların devam ettiği belirtildi. Çalışmalarda toplam 72 bin 81 personel ile 33 bin 450 araç, makine ve teçhizatın görevlendirildiği belirtilerek, "Düzce, Bolu, Sakarya, Aksaray, Şanlıurfa, Erzincan ve Sivas’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 bin 750 vatandaşımız yurtlarda misafir edilmiştir. Yurt genelinde, 4 bin 603 kişinin mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır. 1340 sıcak yemek, 32 bin 95 içecek, 15 bin 480 kumanya ve 20 bin 680 ikramlık dağıtımı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önem taşımaktadır. Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? AKOM duyurduİstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? AKOM duyurduGüncel
İstanbul Valiliği duyurdu: Mesai saatleri değişti!İstanbul Valiliği duyurdu: Mesai saatleri değişti!Ekonomi

 

 

Etiketler afad yola çıkmayın uyarısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Titanic'te ''Osmanlı'' izi! 110 yıl sonra ortaya çıktı
Emeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu
İstanbul Hali’nde meyve sebze fiyatları cep yaktı
İstanbul'da kripto para intiharı! 22 yaşındaki genç hayatına son verdi
Erman Toroğlu canlı yayında çıldırdı: ''Sana mı soracağım lan!''
Avukat Dilara cinayetinin görüntüleri dehşete düşürdü
Fatma Girik'in şaşırtan vasiyeti ortaya çıktı
MetroPOLL'den dikkat çeken anket: İmamoğlu mu, Soylu mu ?
Fatma Girik'i kaybettik!
KDV düzenlemesinde sona doğru: Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV sıfırlanacak