Uygun Saç Ekimi Fiyatları Türkiye’yi Cazip Kılıyor

Saç ekimi son yılların en popüler estetik müdahalelerinden biridir.

Türkiye'de on yılı aşkın bir süredir gerçekleştirilen saç ekimi hizmetleri ve makul saç ekimi fiyatları ile son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Örneğin, Araplar İstanbul'a saç ekimi tedavisi görmekle ilgilenirken, son zamanlarda Avrupalıların da ilgi göstermesi Türkiye’nin bölgedeki gücünü artırmaktadır.

Saç ekimi yaptırmayı düşünen çoğu kişi, işlemin nasıl planlandığını ve saç ekiminin maliyetini yeterince bilmemektedir. Öncelikle şunu net olarak belirtmekte fayda var ki saç ekimi süreci birçok faktörün bir araya geldiği bir planlamadan oluşur. Ancak bunu netleştirmek saç ekimi cerrahı ile bilinçli hasta adaylarının elindedir; çünkü sadece saç ekimi fiyatları ile tercih edilen bir ekim işlemi sorunlu sonuçlar yaratabilir. Örneğin cerrahi olarak foliküler ünite transplantasyonu (FUT) ve foliküler ünite ekstraksiyonu (FUE saç ekimi) olmak üzere iki tip saç ekimi operasyonu arasındaki seçim ve hatta dhi saç ekimi şeklinde bir üçüncü tekniğin uygulanıp uygulanmaması maliyet farkı yaratır.

Yurt dışında saç ekim fiyatları

Fue saç ekimi ve dhi saç ekimi de farklı maliyetlerle sunulsa da doktorunuzun hangi tip operasyon uygulanacağına karar verebilmek için bir konsültasyon gerçekleştirmesi gerekir. Bu nedenle “saç ekimi maliyeti şu kadar” şeklinde kesin bir fiyat söylemek kolay değildir. Öte yandan, yurt dışındaki fiyatların 5.000-15.000 dolar arasında değiştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Amerika ve İngiltere’deki klinikler genelde İstanbul gibi metropollerde çok yüksek rakamlar talep etmektedir. Bu fiyatları fue saç ekimi ve dhi saç ekimi için TL cinsinden talep eden saç ekim merkezlerimiz ise tedavi seçeneği için çok cazip bir destinasyon haline gelmektedir.

Yurt dışından gelen hastalar stresten bir süreliğine uzaklaşmak ve sonra yeni saç ve tarzlarıyla boy göstermek istedikleri için önce rahatlatıcı bir tatil geçirmeyi, sonrasında da ameliyat olmayı tercih etmektedir. Bu nedenle yurt dışında yaşayan bireyler için tedavi masrafları genellikle seyahat masraflarını kapsayacak kadar caziptir.

Operasyon tipi ve seyahat masraflarının ötesinde, ne kadar saç kökü ekmeniz gerektiği de önemlidir. Saç ekimi fiyatları ekeceğiniz greft sayısı, saç ekimi yöntemi ve hizmeti yapan saç ekim uzmanı/saç ekim kliniği ile doğrudan alakalıdır. Eğer saçsız alan büyükse, bu durum hem işlemin süresini hem de maliyetini artırabilir.

Saç ekimi operasyonu için doğru aday kimdir?

Saç ekimi yaptırmak isteyenler genel olarak dört gruba ayrılabilir. En büyük grup, erkek tipi kellik probleminden mustarip olanları içerir. Bu kellik vakaları genellikle genetiktir. Bu nedenle profesyonel klinikler, bu özel durumlarda hemen saç ekimi operasyonlarını gerçekleştirmemektedir. Öncelikle uzman doktorlar hastanın yaşına, saç dökülmesinin hızına ve seyrine bakar. Genellikle 23-24 yaşlarında başlayan dökülme 33-34 yaşlarında sona erer. Bu durumlarda doktorlar öncelikle 25 yaş altı hastalara medikal tedavi uygular ve bunu ek uygulamalarla destekler. Bununla birlikte bazı özel durumlarda 25 yaş altı kişilere de saç ekimi yapılabilmektedir.

Kadınlar da saç ekimi operasyonu talep eden büyük bir grup oluşturuyor. Ancak muayene süreci, yapılma şekli, çizimi ve tıraşı kadın ve erkek arasında tamamen farklı işlemlerdir. Kadınlar genellikle başlarının ortasında, genellikle yaşla birlikte ortaya çıkan dairesel bir açıklıkla karşılaşır. Dünyada kadınlar arasında en yaygın saç ekimi yöntemi dhi saç ekimi tekniğidir. Bu yöntemde doktorun açıklığın çıkıntı yaptığı bölgeyi belirlemesi ve nokta atışı üzerinde çalışması gerekir.

Saç ekimi için başvuran diğer bir grubu ise dermatolojik hastalıkları olan kişiler oluşturmaktadır. Bu kişilerde sedef hastalığı, saçkıran olabilir veya daha önce saç köklerini yakıp kurutmuş olabilir. Bu gibi durumlarda, deneyimli bir kliniğe gitmek özellikle önemlidir, çünkü her doktor bu kadar karmaşık koşullara sahip kişilerde ameliyat yapamaz.

Son grupta ise bazı hastalar revizyon ameliyatı istemektedir. Bunlar daha önce başarısız saç ekimi operasyonları geçirmiş hastalardır. Bu hastalar için hasarlı bir kafatası muhtemeldir. Bu gibi durumlarda yine fue saç ekimi veya dhi saç ekimi teknolojileri nihai çözüm olabilir.

Tek seansta kaç greft ekilebilir?

Sayı hastanın durumuna göre değişebilir. Genelde maksimum 5000 greft ekilir. Aslında hastanın durumuna göre 7.000 greft kadar alınabilmektedir. Ancak burada cildin besleyebildiği kadar ekilmesi gerekir. Bazı klinikler tek seansta 6000, 7000 greft yapıyor ki bu pek mantıklı değil. 5000'den fazla greft ekimi saç derisini beslemez ve kaçınılmaz olarak saçlar ölmeye başlayabilir. Saç ekimi operasyonunda uzun vadeli planlama esastır ve her ekim, herkese aynı yöntemleri uygulamak yerine, her bir vaka için özel olarak yapılandırılmalıdır.

İstanbul saç ekim merkezleri öne çıkıyor

Saç ekimi maliyetini belirleyen bir diğer önemli faktör de cerrahın beceri düzeyidir; çünkü bu operasyon daha çok özel kliniklerde yapmakta ve fiyatlar cerrahlar tarafından belirlenmektedir. Türkiye yetiştirdiği birçok sağlık uzmanı gibi saç ekim alanında da yetenekli isimlere sahiptir. Özellikle sayıları yüzlere ulaşan saç ekim klinikleri, Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere birçok bölgeden hastanın uğrak mekanları haline gelmiştir. Saç ekim sonuçlarından memnun bu kişiler, ülkelerinde de doğal pazarlama elçileri olmakta ve İstanbul’un bu alanda yükselen statüsüne katkıda bulunmaktadır.

Ancak Türkiye'deki bazı saç ekim klinikleri çok makul olmayan fiyatlar sunulabiliyor; bunun nedeni operasyonun tecrübesiz ekipler tarafından yapılması olabiliyor. Hastalar klinik seçiminde dikkatli olmalıdır. Saçlı deride birçok hastalık oluşabileceğinden her cilt ekim operasyonları için uygun değildir. Romatoid artritli hastalarda kontrolsüz ekim yapılırsa hastanın saçının ve derisinin ciddi şekilde zarar görme ve ciddi sağlık sorunlarına yol açma olasılığı vardır.

Ameliyatı yapmak istediğiniz cerrah bu kadar tecrübeli ve kalifiye ise fiyat diğerlerine göre daha yüksek olacaktır. Özetle, saç ekimi maliyeti birçok faktöre bağlıdır ve maliyetler size tam bir hizmet paketi sunan ilgili saç ekim merkeziyle kliniğe göre değişkenlik gösterecektir.