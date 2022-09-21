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Uykusuz ''sosyal konut'' kampanyasını pazara uyarladı

Uykusuz ''sosyal konut'' kampanyasını pazara uyarladı

Haftalık mizah dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında ekonomik nedenlerden dolayı azalan çiftçi sayısına dikkat çekti ve geçtiğimiz günlerde başlayan ‘sosyal konut’ projesinden gönderme yaptı.

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağına "İnşaat sektörüne para aktarımı sürerken çiftçi sayısında büyük bir düşüş yaşanıyor. 2011'de 1 milyon 121 bin olan çiftçi sayısı 2022'de 490 bin 163'e düştü" notunu düştü.

Uykusuz dergisinin kapağındaki karikatürde, bir pazar esnafının "Kira öder gibi meyve sebze sahibi olmak ister misin?"  diye bir vatandaşa sorduğu, vatandaşın ise "O kadar mı pahalandı?" diye yanıt verdiği görülüyor.

 İşte derginin bu haftaki kapağı:

Uykusuz ''sosyal konut'' kampanyasını pazara uyarladı

Etiketler uykusuz sosyal konut konut
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