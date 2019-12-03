Uykusuz'dan ''filtresiz termik santral'' kapağı

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, filtresiz termik santral tartışmasını kapağına taşıdı.



AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, filtresiz termik santrallere mevzuata uyum için 2.5 yıl daha süre veren, torba yasanın 50. maddesindeki değişikliği veto etti.

Baca filtresiz termik santraller, AK Partili vekillerin onay verdikleri yasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilmesine teşekkür etmeleri gündemde yerini korurken haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz konuyu kapağına taşıdı.