  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 17 Aralık 2020 13:03

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı belli oldu

Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı’na Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Başkanvekilliği’ne Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal’ın seçildiğini duyurdu.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı belli oldu
A+ A-

Anayasa Mahkemesi, “17 Aralık 2020 tarihinde yapılan seçimlerde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı’na Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Başkan Vekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal seçilmiştir” açıklamasını yaptı.

Anayasa Mahkemesi , aym , uyuşmazlık , uyuşmazlık mahkemesi , Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM