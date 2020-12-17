Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı belli oldu

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Anayasa Mahkemesi, “17 Aralık 2020 tarihinde yapılan seçimlerde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı’na Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Başkan Vekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal seçilmiştir” açıklamasını yaptı.
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