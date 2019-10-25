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  3. 25 Ekim 2019 23:45

Uyuşturucu kullanan genç sokakta kriz geçirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucuyu kullandığı iddia edilen gencin kriz geçirdiği anlar saniye saniye görüntülendi. Sağlık görevlileri genci hastaneye kaldırdı.

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Bursa'daki olay Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir genç, uyuşturucu kullandıktan sonra krize girdi.

O anlar ise bir amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Bir anda yere yığılan genç, kaldırımda kıvranıp, bağırmaya başladı. B.M.'ye yardım etmeye çalışan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine de haber verdi.

Gencin kaldırım üzerinde bir süre yatar vaziyette sağa sola dönmesi görenlerin yüreklerini burktu.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, B.M.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

DHa & İHA

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