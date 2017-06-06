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  3. 06 Haziran 2017 16:58

Uyuşturucu madde alan gençlerin yürek burkan hali

Uyuşturucu madde alan gençlerin yürek burkan hali

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Bu görüntüler İstanbul Sultanbeyli'de çekildi. Uyuşturucu madde kullanan ve kendinden geçen yaklaşık 10 gencin yürek sızlatan halleri kameraya yansıdı.

İlçenin en yoğun caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi ile TEM Otobanı arasında bulunan yeşil alanda yaklaşık 10 genç kendinden geçmiş halde yatarken bulundu.

Yaşları 16 ile 20 arasında değişen gençlerin hali yürek burktu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Gençler ambulansla hastaneye götülürken polis inceleme başlattı.

DHA

tem , genç , uyuşturucu