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  3. 25 Mayıs 2020 15:10

Uyuşturucu operasyonu! Bursa'da lüks villaya baskın yapıldı

Bursa'da lüks bir villaya uyuşturucu baskını yapıldı. Yapılan baskın sonucunda 2 kişi göz altına alınırken 2 kilo 186 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonu! Bursa'da lüks villaya baskın yapıldı
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Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarına dair bilgi aldıkları şüphelileri takibe aldı. Günler süren takibin ardından P.Ü., B.U., A.G. ve M.Ü.'nün oturduğu Nilüfer ilçesindeki villaya baskın düzenlendi. Villada 2 kilo 186 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş miktar esrar, 1 hassas terazi, 43 bin lira, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 175 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan P.Ü., B.U., A.G. ve M.Ü

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