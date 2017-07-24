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  3. 24 Temmuz 2017 19:46

Uyuşturucu satıcısından şoke eden sözler

Eskişehir'de "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalanan bir şahıs adliye girişinde vatanı kurtardığını iddia etti.

Uyuşturucu satıcısından şoke eden sözler
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Eskişehir'de "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalanan bir şahıs, adliye girişinde kendisinin vatanı kurtardığını iddia etti.

Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyon sonrasında firar olarak aranan Fatih A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan Fatih A., ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahsın adliye girişinde basın mensuplarına dönerek, "Vatanı kurtardık aslanım, vatanı. Aynen yaz, vatanı kurtardı" demesi görüntülere yansıdı.

İHA

vatan , eskişehir , uyuşturucu , ticaret
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