Uyuşturucu soruşturmasında 7 ismin mal varlığına el konuldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu. Bu isimler arasında Mert Vidinli ve sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında olduğu tespit edilen şüpheliler Kasım G., Fatih G., Ezgi Fındık, Burak A., Mert Vidinli, Ayşegül Ş. ile Gökmen Ş. hakkında 'Suçtan kaynaklan mal varlığı değerlerini aklama' suçu dolayısıyla mal varlıklarına el konuldu. Ne olmuştu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Sena Yıldız, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlamaları ile yakalama kararı verilmişti. DHA