  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Uyuşturucu soruşturmasında eski futbolcu Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında eski futbolcu Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında eski futbolcu Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı
Güncelleme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında eski futbolcu Ümit Karan’ın da bulunduğu toplam 13 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda aralarında eski futbolcu Ümit Karan’ın da bulundu toplam 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadesinin ardından 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle, aralarında Ümit Karan’ın da olduğu 13 şüpheli ise, ‘uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Mahkemede ifadeleri alınan eski futbolcu Ümit Karan ve 12 şüpheli, ‘uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme’ suçundan tutuklandı. Nöbetçi hakimlik, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi.

Öte yandan gözaltına alınan ve hastanede tedavisi devam Nazlıcan T.’nin tedavisi bittikten sonra sorgusuna başlanacağı öğrenildi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Trafikte bunu yapan yandı: İstanbul'da sadece 2 saatte 44 bin TL ceza yazıldı!
Trafikte bunu yapan yandı: İstanbul'da sadece 2 saatte 44 bin TL ceza yazıldı!
Geçtiğimiz aylarda evlenen güzel oyuncu anne oldu
Geçtiğimiz aylarda evlenen güzel oyuncu anne oldu
Piyasaların kurdu Mark Mobius altın yatırımcısına alım fiyatı verdi!
Piyasaların kurdu Mark Mobius altın yatırımcısına alım fiyatı verdi!
İstanbul'da korkunç olay: Ölen 17, öldüren 15 yaşında!
İstanbul'da korkunç olay: Ölen 17, öldüren 15 yaşında!
Türkiye'nin ünlü hayvanat bahçesi tarihe karıştı
Türkiye'nin ünlü hayvanat bahçesi tarihe karıştı
Yastık altında altın biriktirenler dikkat! Bakanlık yeni sistemi madde madde anlattı
Yastık altında altın biriktirenler dikkat! Bakanlık yeni sistemi madde madde anlattı
Survivor adasından elenen Dilan Çıtak'ın Acun Ilıcalı'a vedası olay oldu
Survivor adasından elenen Dilan Çıtak'ın Acun Ilıcalı'a vedası olay oldu
Genç futbolcu ile kol kola yakalanan Gözleri Karadeniz'in güzelinden kafa karıştıran açıklama
Genç futbolcu ile kol kola yakalanan Gözleri Karadeniz'in güzelinden kafa karıştıran açıklama
Etiketler ümit karan tutuklandı uyuşturucu soruşturması ifade cezaevi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni imajıyla tanınmaz hale gelen bir zamanların Küçük Ceylan'ından ''yok artık'' dedirten açıklama Yeni imajıyla tanınmaz hale gelen bir zamanların Küçük Ceylan'ından ''yok artık'' dedirten açıklama Ne yaptın be çocuk, ne yaptın! Karnesinde 3 zayıf olan liseli genç hayatına son verdi Ne yaptın be çocuk, ne yaptın! Karnesinde 3 zayıf olan liseli genç hayatına son verdi Ege Denizi'nde İzmir'de de hissedilen deprem! Ege Denizi'nde İzmir'de de hissedilen deprem! Türkiye'nin bin 200 ton onsluk dev altın madeni satılıyor; devir süreci başladı! Türkiye'nin bin 200 ton onsluk dev altın madeni satılıyor; devir süreci başladı! Hava durumu yine şaşırtacak: Önce dondurucu soğuklar ve kar, ardından da bahar havası... Hava durumu yine şaşırtacak: Önce dondurucu soğuklar ve kar, ardından da bahar havası... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tan Sağtürk'ü görevde alıp, bakan yardımcısı olarak atadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tan Sağtürk'ü görevde alıp, bakan yardımcısı olarak atadı! TMSF Süper Lig'te! Eyüpspor'a da kayyım atandı! TMSF Süper Lig'te! Eyüpspor'a da kayyım atandı! 1 Euro 50 TL deyip Edirne'ye akın eden Bulgarlar bu sefer pazarın kapısında kaldı! 1 Euro 50 TL deyip Edirne'ye akın eden Bulgarlar bu sefer pazarın kapısında kaldı! Cansız bedenleri yüzeyi buz tutmuş gölette bulundu! Cansız bedenleri yüzeyi buz tutmuş gölette bulundu! Ekranların iddialı dizisi için final çanları çalmaya başladı Ekranların iddialı dizisi için final çanları çalmaya başladı
Acil donör aranan ünlü sanatçının hasta yatağındaki görüntüsü ortaya çıktı Acil donör aranan ünlü sanatçının hasta yatağındaki görüntüsü ortaya çıktı Mezarlıkta dehşet: Mezarda gömülü poşetin içinden çıkanlar tüyleri ürpertti Mezarlıkta dehşet: Mezarda gömülü poşetin içinden çıkanlar tüyleri ürpertti İnternette parça parça satıyorlardı... Hurdacılar suçüstü yakalandı! İnternette parça parça satıyorlardı... Hurdacılar suçüstü yakalandı! Yurt dışından ucuza alışverişin bitmesiyle birlikte zam yağdıran fırsatçılar için harekete geçildi Yurt dışından ucuza alışverişin bitmesiyle birlikte zam yağdıran fırsatçılar için harekete geçildi İstanbul trafiğinde ''kaynakçı'' kavgası: Hem kaza yaptı, hem dayak yedi! İstanbul trafiğinde ''kaynakçı'' kavgası: Hem kaza yaptı, hem dayak yedi! Cezaevinden tahliye olan suç makinesi, kız kardeşini öldürüp, annesini yaralayıp intihar etti! Cezaevinden tahliye olan suç makinesi, kız kardeşini öldürüp, annesini yaralayıp intihar etti! İzmir'deki film gibi para nakil aracı soygununun detayları ortaya çıktı İzmir'deki film gibi para nakil aracı soygununun detayları ortaya çıktı Survivor'da oyunu kaybeden kadın yarışmacı, rakibine kafa atıp burnunu kırdı! Survivor'da oyunu kaybeden kadın yarışmacı, rakibine kafa atıp burnunu kırdı! TBMM'de kız çocuklarına taciz davasındaki sanığın savunması tepki ç TBMM'de kız çocuklarına taciz davasındaki sanığın savunması tepki ç