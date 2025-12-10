  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim gazetecilere saldırdı!

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimden kameralara tokat

Güncelleme:

Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından görevinden alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edilirken, gözaltına alınan şüphelilerden Ufuk Tetik görüntü kaydeden bir basın mensubunun kamerasına eliyle vurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda 8 şüpheli hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verildi. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'unda aralarında bulunduğu şüpheliler dün akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Elif Kılınç, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay, Adli Tıp Kurumu'ndaki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan adliyeye getirilen şüphelilerden Ufuk Tetik, görüntü kaydeden bir basın mensubunun kamerasına eliyle vurdu. 

 

 

 

 

 

DHA

text-ad
Etiketler gözaltı mehmet akif ersoy ufuk tetik kamera basın mensubu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meclis'te cinsel istismar skandalı: Bir personel açığa alındı Meclis'te cinsel istismar skandalı: Bir personel açığa alındı Dev dalgalar doğal havuzu vurdu: Çok sayıda kişi dalgalar arasında can verdi! Dev dalgalar doğal havuzu vurdu: Çok sayıda kişi dalgalar arasında can verdi! Sürekli işe erken gelen kadın kovuldu! Mahkemenin kararıyla bir şok daha yaşadı Sürekli işe erken gelen kadın kovuldu! Mahkemenin kararıyla bir şok daha yaşadı Fenerbahçe'den dev satış: Kasaya 16,5 milyar TL girecek! Fenerbahçe'den dev satış: Kasaya 16,5 milyar TL girecek! Altın ve gümüşün bir bileni İslam Memiş'ten 24 saatik kritik uyarı Altın ve gümüşün bir bileni İslam Memiş'ten 24 saatik kritik uyarı Dövdüğü eşinin öldüğünü zanneden cani kocadan akılalmaz plan! Dövdüğü eşinin öldüğünü zanneden cani kocadan akılalmaz plan! Son geçim anketinde acı tablo: Halkın yüzde 78'i aynı şeyi söyledi! Son geçim anketinde acı tablo: Halkın yüzde 78'i aynı şeyi söyledi! İşte 2026'nın ilk kabusu: 1 milyondan fazla emeklinin maaşından yüzde 25 kesinti yapılacak! İşte 2026'nın ilk kabusu: 1 milyondan fazla emeklinin maaşından yüzde 25 kesinti yapılacak! Aylarca tedavi görüp ölümden dönen Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı Aylarca tedavi görüp ölümden dönen Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı Teröristbaşı bebek katili Öcalan'a ''özel saray'' iddiası olay oldu! Teröristbaşı bebek katili Öcalan'a ''özel saray'' iddiası olay oldu!
Yaptığı doğru deprem tahminleriyle dikkat çeken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan korkutan açıklama Yaptığı doğru deprem tahminleriyle dikkat çeken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan korkutan açıklama Soruşturmanın seyri değişti! Güllü'nün kızı ve arkadaşı cinayetten gözaltına alındı Soruşturmanın seyri değişti! Güllü'nün kızı ve arkadaşı cinayetten gözaltına alındı Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Yeni görüntüler ortaya çıktı Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Yeni görüntüler ortaya çıktı Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı, görevinden uzaklaştırıldı! Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı, görevinden uzaklaştırıldı! Fuhuş yuvasına baskında duvardaki yazılar şok etkisi yaşattı... Fuhuş yuvasına baskında duvardaki yazılar şok etkisi yaşattı... Adliye koridorları fena karıştı: ''Hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın'' Adliye koridorları fena karıştı: ''Hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın'' Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un ardından Prof. Dr. Naci Görür de uyardı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un ardından Prof. Dr. Naci Görür de uyardı Gece yarısı kabusu yaşadılar: İki bina çöktü çok sayıda ölü ve yaralı var! Gece yarısı kabusu yaşadılar: İki bina çöktü çok sayıda ölü ve yaralı var! Türkiye'nin tescilli güzeli tesettüre girdi, sosyal medya yıkıldı... Türkiye'nin tescilli güzeli tesettüre girdi, sosyal medya yıkıldı... CHP'den ihracı istendikten sonra istifa eden milletvekilinden Özgür Özel'e çok zor soru! CHP'den ihracı istendikten sonra istifa eden milletvekilinden Özgür Özel'e çok zor soru!