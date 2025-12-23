Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci itirafçı mı oldu ?

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci'nin etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olduğu iddia edildi. İddianın sahibi olan eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar ayrıca Cebeci'nin tüm arşivini de savcılığa teslim edeceğini öne sürdü.

Spikerlere ve medya çalışanlarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci de tutuklanmıştı.

Türkiye Cebeci hakkındaki iddialarla çalkalanırken TGRT Haber’de açıklamalarda bulunan eski AK Parti Milletvekili, gazeteci Şamil Tayyar, tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci’nin etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olduğunu öne sürdü.

Şamil Tayyar, ayrıca Ela Rümeysa Cebeci’nin arşivini de savcılığa teslim edeceğini ifade etti.

İşte canlı yayında "siz benim sözüme itimat edin" diyen Şamil Tayyar'ın o açıklaması:

"Siz benim sözüme itimat edin. Rümeysa Cebeci itirafçı oldu. Elindeki tüm arşivi de savcılığa vermeyi kabul etti. Muhtemelen önümüzdeki günlerde yeniden ifadesine başvurulacak ve verdiği yeni bilgiler teyit edildikten sonra tahliyesi söz konusu olacak. Şu ana kadar elde edilen bilgilerde önemli isimler var ancak herhangi bir siyasetçi yok. Daha çok iş dünyası ve finans çevrelerinden kişiler var."