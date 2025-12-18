Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Sercan Yaşar tahliye edildi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar "etkin pişmanlık hükümlerinden" faydalanarak tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar ifade vermek için adliyeye getirildi.

İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Sercan Yaşar, savcılıktaki ifadesinin ardından 'etkin pişmanlık hükümlerinden' faydalanarak tahliye edildi.

Hatırlanacağı gibi gazeteci Cem Küçük, fenomen Sercan Yaşar hakkında "Tutuklanınca her şeyi anlattı" iddiasını ortaya atmış uyuşturucu soruşturması hakkında "Bürokrat, bürokrasiden olduğu var. Ekonomistler var" demişti.

Küçük şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sercan Yaşar diye bir tane influencer bir çocuk var. Cinsel şeyi bizi ilgilendirmez ama onun telefonundan. O çocuğun kendi anlattığı ifadelerini ben okudum. Ben diyor ‘uyuşturucu satıyorum’. Medya şirketi kurdum. Kamufleydi o diyor. Zaten polisi savcıyı görünce dökülmüş. Onun telefonundan zaten Mehmet Akif onun telefonundan çıkıyor. Hani diyorlar ya Mehmet Akif’e operasyon ve benzeri diye. Öyle bir şey yok. Hani siyasi bir operasyon yok. Oradan geliyor. Daha büyüyebilir ama o bugün adı geçenler var mı yok mu onu bilmiyorum. Şamil abinin dediği isim kim? Bir tahminim var ama söyleyemem. Şamil abi açıklasın kim olduğunu diyemem çünkü ayıp olur. Elimde bir delil yok. Yani bir görüşüm var tabii elbette ama bu genişler ama böyle 400-500 kişi değil bir 50-100 kişiye uzanacak. Bürokrat, bürokrasiden olduğu var. Ekonomistler var."

