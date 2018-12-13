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  3. 13 Aralık 2018 23:16

Uyuşturucu tacirlerine vatandaştan tepki

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu tacirlerine vatandaştan tepki
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Karamanlı Mahallesi'nde bir eve operasyondüzenlendi. 

Operasyonda, sokak ve kafelerde uyuşturucu madde satışı yaptıkları ileri sürülen Derya K, Abdullah Y. ve Ali P. gözaltına alındı. Bu kişilerin bulunduğu adreste yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ARADA BENİ YAKIYORLAR

Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen zanlılardan Derya K'nin ağlayarak, "Ben suçsuzum. Arada beni yakıyorlar. Ben bir şey yapmadım." diye bağırması üzerine bir vatandaş, "Siz niye bizim çocuklarımızı yakıyorsunuz. Timsah gözyaşları bunlar" diye tepki gösterdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. 

AA

vatandaş , uyuşturucu
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