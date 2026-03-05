Uyuşturucu test sonucunu çok sert ifadelerle açıkladı!

İzmir’in Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu testi yaptırdığını ve tüm sonuçların negatif çıktığını belgeleriyle ilan etti. Kendisine yönelik yapılan saldırıları "itibar suikastı" olarak niteleyen Denizli, sessizliğini bozarak sert bir açıklama yayınladı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, uyuşturucu testi yaptırdığını ve sonuçların negatif çıktığını açıkladı. Kendisine yönelik "ahlaksız iftiralar" atıldığını söyleyen Denizli, "Genç ve kadın siyasetçi olmayı kolay lokma sananlarla yargıda hesaplaşacağım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma dosyası üzerinden hedef alınan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, günlerdir süren iddialara tıbbi raporlarla yanıt verdi. Gönüllü olarak yaptırdığı uyuşturucu test sonuçlarının negatif çıktığını duyuran Denizli, bu süreçte kendisine ve ekibine yönelik sistemli bir "itibar suikastı" yapıldığını vurguladı.

"Genç ve Kadın Olmayı Kolay Lokma Sandılar"

Adaylık sürecinden bu yana bel altı vuruşlara maruz kaldığını belirten Denizli, "Türkiye’de en zoru kadın olmaksa, bir diğeri de genç bir kadın olarak siyasetin içinde olmaktır. Bizleri kolay lokma görenler, merhume kız kardeşim Gülşah Durbay’a kanser tedavisi sırasında iftira atan zihniyetle aynı çirkinlikten besleniyor" dedi.

Siyasetçilere "Test" Önerisi

Lal Denizli, bu tür iftiraların önüne geçmek için radikal bir öneride bulundu. Kamu görevlilerinin belirli aralıklarla test yaptırmasının şeffaflık açısından önemli olduğunu belirten Denizli; "Tıpkı mal beyanı gibi, gerekirse bürokrasiye ve belediye başkanlarına belirli aralıklarla test yapılmasının, bu ahlaksız yakıştırmaların iftira aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Anlım Ak, Hesabını Veremeyeceğim Konu Yok"

Açıklamasını "Temiz olan leke tutmaz" sözleriyle noktalayan Denizli, avukatlarının iftiraları yayan herkes hakkında yasal süreci başlattığını ve yargı önünde tek tek hesap soracağını belirtti.