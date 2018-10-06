Uyuşturucuya bir kurban daha

Olay, Karamürsel Ereğli Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile evde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Mehmet Ali B.'yi arkadaşları hareketsiz halde görünce 112 Acili aradı. Eve gelen 112 Acil ekibi Mehmet Ali B.'yi hayata döndürmek için müdahalede bulundu. Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ali B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyerek yaşamını yitirdi. Mehmet Ali B.'nin kullandığı uyuşturucu maddenin etkisi ile öldüğü üzerinde durulurken, cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



