Uzan ailesi Türkiye'ye mi dönüyor ? Sürpriz isimden sürpriz iddia

Instagram hesabından Hakan Uzan ile birlikte çekildiği resimleri paylaşan Erol Köse, dikkat çeken bir iddiada bulunarak, iş adamı Hakan Uzan’ın yakında Türkiye’ye dönebileceğini ifade etti.

Yapımcı ve eski şarkıcı Erol Köse, Instagram hesabından Hakan Uzan ile birlikte çekildiği resimleri paylaşarak ilginç bir iddiada bulundu. İmar Bankası ve Adabank’ı zarar uğrattığı gerekçesi ile hakkında davalar açılan ve yaklaşık 17 yıldır firari olan iş adamı Hakan Uzan’ın davalarını kazandığını söyleyen Köse, yakında Türkiye’ye dönebileceklerini ifade etti.

‘O YOKKEN HAYAT ÇOK YAVANDIR...’

Erol Köse‘nin, müziği Kafkas ezgisinden adapte olan ve Ayan Grubunun söylediği “gurbette yorgun düştüm be ceylan” şarkısı eşliğinde yaptığı o paylaşımın altına şu ifadeleri not düştü: “Ben hayatta kültür zeka vizyon gusto akıl ticaret yaşamak yemek müzik sinema dostluk ve her şey konusunda tek adam tanıdım Murat Hakan Uzan... FETÖ kumpası ile yurtdışına çıktılar davaları kazandılar çoğunu ve kalanlar da yenilenecek ve yakındır geri gelecekler mallarına çökenler uluslararası mahkemelerde yargılanıyorlar. Hakan Uzan dostunuzduysa o yokken hayat çok yavandır ama az kaldı kavuşmalara...

Not : Süleyman Demirel’in aileye hediye ettiği tüfekle hedefe ateş ediyorduk Pamukova’da, avcılık değildi!”