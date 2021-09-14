  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Üzerinden cephanelik çıktı! Savunması ''yok artık'' dedirtti

Üzerinden cephanelik çıktı! Savunması ''yok artık'' dedirtti

Üzerinden cephanelik çıktı! Savunması ''yok artık'' dedirtti

Antalya’da 20 adet silahı satmak isterken jandarma tarafından suçüstü yakalanan ve "Çocuğumu everecektim. Ama beş kuruşum yoktu. Çocuğumu evlendirmek için bu işi kabul ettim" diyen kadın cezaevine gönderildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube JASAT Timi, Manavgat KOM Timi, Manavgat JASAT ve Manavgat Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı olarak silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

20 ADET SİLAHLA YAKALANDI
Kasaplar Mahallesi’ndeki parkta 20 adet silah ve bu silahlara ait şarjörlerle yakalanan Durşen Cingöz isimli kadın ile, kadının evinin balkonunda yakalanan ve silahları Konya’dan birlikte getirdiklerini itiraf eden Hulusi Maviş gözaltına alındı.

SİLAH TİCARETİ YAPMA SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine çıkarılan iki şüpheli Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince silah ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevi’ne teslim edildi.

JANDARMA VE POLİSİN UZUN SÜREDİR TAKİBİNDEYMİŞ
Durşen Cingöz’ün uzun süredir silah ticareti yaptığı, jandarma ve polis istihbarat birimlerinin takibinde olduğu bildirildi. 

Etiketler silah kadın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sonunda bunu da gördük: Aşıyı emmesi için koluna sülük yapıştırdı
Melis Sezen derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti
WhatsApp'tan müjde! ''Keşke'' denilen özellik WhatsApp'a geliyor
Böyle kuyumcu görülmedi! ''Yolda kurşun atanlar oldu''
Hyundai'nin yeni elektrikli SUV'u Türkiye'de... İşte 2021 Hyundai Kona Electric
Skandal iddia! Türkiye'deki Suriyeli istismar zanlılarına 'Suriyeli affı mı'' var ?
Bill Gates'ten korkutan uyarı
Yaşı dolsada emekli olamayanlara müjde! İşte emekli edecek fırsat
Merakla beklenen iPhone 13 tanıtıldı: İşte iPhone 13 fiyatı ve özellikleri
Akılalmaz olay! Diriltilmek üzere dondurulmuş cesetler çalındı