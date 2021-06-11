Üzerine düşen kanepeden kıl payı kurtuldu
İstanbul Üsküdar'da bir kadın, apartmanın üst katına bina dışından halatla çekilerek taşınan kanepenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, bir apartmanın üst katına eşyalar halatla bağlanarak taşınmak istendi. Taşıma işlemi sırasında kanepe, bağlı olduğu halatın kopması sonucu yere düştü.
Bu sırada apartmandan dışarı çıkan bir kadın, kanepenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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