Uzman isim açıkladı: Vakalar bir ayda yüzde 63 neden arttı?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, Türkiye genelinde koronavirüs vakalarının artış nedenini açıkladı.

Corona virüs vakalarında korkutan bir yükseliş yaşanıyor. Dün açıklanan rakamlara göre günlük yeni vakaların sayısı 13 bini aştı. Bu, bir haftada yüzde 33, bir ayda ise yüzde 63 artış anlamına geliyor. NTV'den Yağız Şenkal, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan ile görüştü ve bu artışın nedenini sordu.