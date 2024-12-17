Uzman isim altın alacaklar için kritik tarihi açıkladı

2024 yılının son günlerinde piyasalar ABD Merkez Bankası FED'in politika faiz kararına odaklanmışken, ekonomist Tuncay Turşucu altın alacak olan yatırımcılar için "Çarşamba gününü bekleyin" dedi.

Ons altının fiyatı, Çin’in teşvikleri ve Orta Doğu’da Esad sonrası belirsizlikle birlikte 2726 dolara kadar yükselmişti. Dolar endeksinde ve ABD faizlerinde yaşanan yükseliş, ons fiyatını tekrar hızlı şekilde 2650 dolara kadar çekmişti.

Altının 3 haftadır 2595-2770 dolar bandında dalgalandığını hatırlatan Ekonomist Tuncay Turşucu, “Dolar endeksinin gücünü koruması ons üzerinde baskı oluşturuyor" dedi ve çarşamba gününe işaret etti.

Türkiye'nin haberine göre geçen hafta ABD’de açıklanan kasım ayına dair fabrika siparişlerinin beklentileri aşması, enflasyonist baskılara işaret ederek, altın fiyatlarını baskılamıştı. Yeni haftada en büyük beklenti ise çarşamba günü FED tarafından açıklanacak faiz kararı olacak.

Piyasada çeyrek puanlık indirim beklenirken, FED Başkanı Powell tarafından yapılacak açıklamalar ve gelecek yıl projeksiyonları dikkatle takip edilecek.

Altının son 3 haftadır 2595-2770 dolar bandında dalgalandığını hatırlatan Ekonomist Tuncay Turşucu, “Dolar endeksinin gücünü koruması ons üzerinde baskı oluşturuyor. Çarşamba günü FED toplantısına kadar sıkışık seyir sürebilir" dedi.

Turşuçu, "FED kararı, Powell’ın açıklamaları ve projeksiyonlar; 2025’te faiz indirimi beklentilerini azaltırsa, dolar güçlenebilir ve altında baskı artabilir. Bu sebeple altın yatırımcısı FED’i beklemeli” diye konuştu.