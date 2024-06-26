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Uzman isim deprem riski olan illeri sıralayıp uyardı

Uzman isim deprem riski olan illeri sıralayıp uyardı
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem riski yüksek illeri sıralayarak önemli uyarılarda bulundu.

Bingöl'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Deprem, derinliği ve şiddetiyle dikkat çekti. Can ve mal kaybı yaşanmadı.

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin ardından dikkat çekici açıklamalarda bulundu. "Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa, Karlıova, Erzincan, Denizli, Fethiye, Akyazı, Kahramanmaraş, Çukurova'da deprem olur," dedi. 

DEPREM RİSKİ OLAN BÖLGELER

Ercan, özellikle Karlıova, Erzincan, Denizli, Fethiye, Akyazı, Kahramanmaraş ve Çukurova bölgelerinin deprem riski taşıdığını vurguladı. Bu bölgelerde yaşayanların, olası depremlere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Ercan, "Bu bölgelerde yaşayanlar, binaların deprem yönetmeliklerine uygun olmasına dikkat etmelidir," dedi.

Etiketler deprem ahmet ercan deprem riski iller
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