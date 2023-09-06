  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Uzman isim depremde en güvenli illeri sıraladı

Uzman isim depremde en güvenli illeri sıraladı

Uzman isim depremde en güvenli illeri sıraladı
Güncelleme:

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin depreme karşı en güvenli 21 ilini açıkladı.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin depreme karşı en güvenli 21 ilini açıkladı.

Ercan'ın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Karadeniz güvenilir iller sıralamasında önce çıkıyor.

Ercan'ın sıralaması şöyle:

''Yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Mardin, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara.''

Etiketler deprem il güvenilir
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ''görmeden ölmeyin'' listesi yayınlandı
İstanbul'da eğlence mekanını birbirine katan 2 kadına gözaltı
İstanbul'da yağış sonrası baraj doluluk oranları açıklandı
Cem Küçük'ten Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili sözlerine itiraz
Arabasını satın alana üstüne bir deste para verecek
Yabancı uyruklu göçmenden küstah sözler: ''Türk duvarını yıkacağız''
İşte Dolar, Euro ve altının OVP'ye ilk tepkisi
Tam 1700 yıllık... Kaçak kazı ihbarıyla ortaya çıktı!
Hakkari'de toplu tecavüz şoku! Kız çocuğu intihar etti
Mauro Icardi'nin 750 milyon TL'lik oyuncağı dudak uçuklattı