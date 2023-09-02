Uzman isim uyardı! İstanbul'da su kesintisine gidilebilir

İstanbul'da İSKİ bahçe ve peyzaj sulama aboneliklerini durdurdu. Çünkü barajlarda su çekilmeye devam ediyor. İşte İstanbul'da barajlardaki son durum...

İSTANBUL'DA SUSUZLUK KAPIDA MI?

İstanbul'un içme suyu kaynaklarında su her geçen gün daha da azalıyor. Beslenemeyen barajlar akla hep aynı soruyu getiriyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da bir susuzluk sorunu yaşanabilir mi?" sorusuna, "Kesinlikle yaşanır, net olarak söylüyorum. Avrupa Yakası'nda 2 ay sonra su kesintisine gidilecek" yanıtını verdi.

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK % 28.97

Suyun çekildiği baraj havzalarında ya yeşil otlar bitiyor. Ya da çorak toprak kalıyor geriye. Barajlardaki toplam doluluk oranı 1 Eylül itibariyle yüzde 28,97. Günlük 3 milyon metreküpten fazla su tüketen İstanbulluya su Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden sağlanıyor. Prof. Dr. Orhan Şen, "Suyun büyük bölümünü yani Yüzde 65-70'ini Avrupa Yakası kullanıyor. Şehre 3,5 milyon metreküp su iniyor. Bunun 2 milyon metreküpünü Avrupa Yakası kullanıyor. Eğer 50 milyon metreküp su varsa, 25 günlük su kalmış demek bu. Anadolu Yakası'ndaki barajlardan su takviyesi yapılıyor. Avrupa Yakası'nda Papuçdere ve Kazandere barajları bitti" dedi.



İSKİ bahçe ve peyzaj sulama aboneliklerini tedbir amaçlı durdurdu. Mevsim yağış getirmez ise İstanbulluyu kurak günler bekliyor.

CNN Türk