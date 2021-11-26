Uzman isim uyardı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor, kar geliyor!

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile Edremit Körfezi çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kıyı ve kuzey kesimleri, Antalya çevreleri ve İskenderun Körfezi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı olması; yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile Edremit Körfezi çevrelerinde görülmesi beklenen sağanak yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren yurt genelinde artması bekleniyor.

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra zamanla Ege Bölgesi, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz Bölümünde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile Edremit Körfezi çevrelerinde görülmesi beklenen sağanak yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra zamanla, Ege Bölgesi, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz Bölümünde rüzgarın güney, güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

"SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK"

Öte yandan meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşeceğini açıkladı.

Prof. Şen'in açıklamasından satır başları:

"İstanbul'da akşama yağmur var. Bugün Doğu Anadolu'da öğleden sonra kar yağışı da mümkün. Erzurum, Kars, Ardahan, Van, Ağrı civarlarında. Bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya'dan yeni bir yağışlı hava kütlesi giriyor. Türkiye üzerinde bu uzun süre kalacak gibi gözüküyor. Uzun süre dediğim 7-8 günlük periyotta Türkiye'yi ıslatacak gibi görünüyor.

İSTANBULLULAR DİKKAT!

İstanbul'da öğleden sonra bulutlanma başlayabilir. Sıcaklıklar da mevsim ortalamalarının bayağı üzerinde seyrediyor ve bu ısınma biraz daha devam edecek. Akşam saatlerinde Anadolu yakasında yağmur başlayacak güney ilçelerinde, ondan sonra da gece de tüm İstanbul'u etkisi altına alacak. Marmara bölgesinde kuvvetli gözüküyor yağışlar. Edremit Körfezi'nden tutun Çanakkale, Edirne, Kırklareli bu illerde yağış kuvvetli olacak. İstanbul'da yağış çok kuvvetli olmayacak ama yağış yine etkili olabilir.

Yarından itibaren lodos biraz etkili olmaya başlayacak. Hatta bugün, bu gece lodos etkili olacak. Kıyı Ege, Marmara'nın güneyinde yaklaşık 60-70 km hıza ulaşacak. Çatı altlarında dolaşmayalım. Balkonda bağlanmamış bir şey bırakmayalım derim. İstanbul için değil ama genellikle Batı bölgelerimizde böyle olacak.

"SALI AKŞAMI KUZEYDEN SOĞUK HAVA GELECEK"

Perşembe gününe kadar yağış devam edecek. Sıcaklıklar mevsim ortalamalarının yaklaşık 5-6 derece üzerinde olacak. İstanbul'da sıcaklık 18-19 dereceye yarın, pazar-pazartesi erişebilecek ama salı günü lodos yerini kuzeyli rüzgarlara bırakıyor. Salı akşamı kuzeyden soğuk hava gelecek. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. İç Anadolu'nun büyük kesiminde Doğu Anadolu'da kar olasılığı var, çarşamba - perşembe günü. Perşembe gününden itibaren batıda yağış kesilecek ama ayın 2'sinden itibaren Anadolu'da kış kendisini gösterir gibi olacak."

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