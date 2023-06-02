Uzman isimden fahiş kira artışıyla ilgili açıklama: Gayrimenkul alanında birçok müjde...

Ev sahibi ve kiracılar arasındaki uyuşmazlıklar sürerken Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, “Cumhurbaşkanının yeni dönemde yapılacaklarla ilgili açıklayacağı çalışmaların başında gayrimenkul alanında birçok müjde vereceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Yakutiye ilçesi Barışpınarı Köprüsü yakınlarında silahlı kavga olduğu yönünde ihbar geldi. İhbar sonrası polis ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Çevrede inceleme yapan polis, bölgedeki kişilerin üstünü arayıp, kimlik kontrolü yaptı.

Aranması çıktı

Bölgede yöresel yemek olan lor dolmasının yapımında kullanılan evelik otunu toplayan 40 yaşındaki Mikail Kaban'ın da kimliği sorgulandı.

Aranması çıkan Kaban, kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Bu sırada Kaban, polisleri de güldüren bir talepte bulundu.

"Eveliklerimi alabilir miyim, anama ne cevap vereceğim?"

Kaban, annesine evelik otu topladığını belirterek, "Eveliklerimi alabilir miyim, anama ne cevap vereceğim? Buraya anam için evelik toplamaya geldim. Allah aşkına benim eveliklerimi verin." dedi.

Talebi geri çeviren polis, poşete koyulan evelik otu ile birlikte Kaban'ı emniyete götürdü.



Öte yandan yapılan ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.