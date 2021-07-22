Uzman isimden korkutan açıklama: Bağıra bağıra ''geliyorum'' diyor

Koronavirüs vaka sayılarında son günlerde yaşanan artış endişeleri de beraberinde getirirken uzman isimden 4. dalga uyarısı geldi.

Koronavirüs vaka sayıları yeniden artışa geçti. Son 24 saatte 8 bin 151 yeni vaka tespit edilirken 59 kişi hayatını kaybetti. 20 Temmuz'da ise vaka sayısı 8 bin 780, hayatını kaybedenlerin sayısı 46 olarak açıklanmıştı.



"SONBAHARI BEKLEMEYECEK"

Bu gelişme sonrasında uzmanlar 4. dalganın sonbaharı beklemeden ağustosta yaşanabileceğinin uyarısını yaptı. Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a konuşan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, vaka sayılarının geçtiğimiz haftaya kıyasla yüzde 30 arttığını haftaya 10 bine çıkacağını belirtti. Maske ve mesafe kurallarına uyulmadığını belirten Prof. Dr. Tükek, ağustosta vaka sayılarında 20 binli rakamların görülebileceğini ve 4. dalganın sonbaharı beklemeyeceği açıklamasını yaptı.



"BAĞIRA BAĞIRA 'GELİYORUM' DİYOR"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal ise bayramda tatil bölgelerinden gelen görüntüleri "Korkunç" olarak nitelerken "4. dalga bağıra bağıra ‘Geliyorum’ diyor" açıklamasını yaptı.