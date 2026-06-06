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Uzman isimden milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Uzman isimden milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!
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Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Mayıs enflasyonunun ardından milyonlarca memur ve emeklinin beklediği Temmuz zammı tahminlerini açıkladı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Mayıs ayı enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık yüzde 18, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 14 oranında zam alacağını hesapladı.

Erdursun ayrıca, şu an 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşının, enflasyon farkının yansıtılmasıyla birlikte 23 bin 600 lira seviyesine yükselmesini beklediğini belirtti. Nihai zam oranları ise 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisiyle kesinleşecek.

SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Yüzde 18 Zam Beklentisi

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz ayı maaş artışlarında tablo büyük ölçüde netleşmeye başladı. Mayıs ayı enflasyon oranının yüzde 1,7 olarak açıklanmasının ardından beş aylık enflasyon farkı ortaya çıkarken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun YouTube kanalından güncel verileri değerlendirdi.

Erdursun, mevcut enflasyon tablosu ve Haziran ayında beklenen düşük enflasyon eğilimi göz önüne alındığında, altı aylık farkın yüzde 18'in biraz üzerinde şekilleneceğini ifade ederek, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında yüzde 18 bandında bir zam alabileceğini duyurdu.

Memur ve Memur Emeklisinin Zammı Yüzde 14'te Kalabilir

Emeklilerin yanı sıra memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarına da değinen Özgür Erdursun, bu gruptaki artışın SSK ve Bağ-Kur'a göre daha düşük kalabileceğine dikkat çekti.

Toplu sözleşme farkının da hesaplamalara dahil edilmesiyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayı maaş zammının yaklaşık yüzde 14 seviyesinde oluşabileceği belirtildi.

En Düşük Emekli Maaşı 23 Bin 600 Liraya Yükselebilir

Türkiye'deki milyonlarca emeklinin en çok araştırdığı konu olan "taban aylık" (en düşük emekli maaşı) beklentisi de Erdursun'un gündemindeydi. Mevcut durumda 20 bin lira olarak uygulanan taban aylığın, beklenen enflasyon oranına paralel olarak artırılması durumunda yeni maaşın 23 bin 600 lira seviyesine çıkabileceği öngörüldü.

Nihai Rakamlar İçin Gözler 3 Temmuz'da

Özgür Erdursun, paylaştığı bu rakamların çok güçlü tahminler olduğunu ancak resmiyet kazanması için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinin bekleneceğini hatırlattı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin yılın ikinci yarısında ceplerine girecek kesin maaş tutarları, 3 Temmuz tarihinde açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla son ve resmi şeklini alacak.

Mayıs ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı netleştiMayıs ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı netleştiHaber

 

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Etiketler Temmuz zammı emekli maaşı hesaplama Özgür Erdursun en düşük emekli maaşı ssk Bağ-Kur memur zammı TÜİK enflasyon farkı
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